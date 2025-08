Tottenham anuncia contratação de João Palhinha, do Bayern de Munique

João Palhinha é o novo reforço do Tottenham para nova temporada europeia - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

O Tottenham anunciou, neste domingo (3), a contratação do volante João Palhinha, do Bayern de Munique. Assim, o meio-campista português chega ao clube londrino por empréstimo até o fim da temporada europeia, no meio de 2026.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências do mercado da bola, os Spurs pagarão integralmente o salário do jogador Além disso, o clube terá a opção de comprá-lo por 30 milhões de euros (R$ 192 milhões) ao fim do contrato.

O jogador voltará a atuar pela Premier League, visto que já defendeu as cores do Fulham entre 2022 e 2024. Ele também teve passagens por Sporting e no Braga, ambos de Portugal.

Na temporada passada, Palhinha chegou ao Bayern de Munique por 51 milhões de euros (R$ 327 milhões em valores atuais), mas não conseguiu regularidade como titular no time alemão.

Por fim, o atleta, de 30 anos, se torna a contratação mais experiente do clube, que optou pela juventude nesta janela. Isso porque trouxe os zagueiros Kota Takai (20 anos) e Luka Vuskovic (18), além do meia ganês Mohammed Kudus, que estava no West Ham.

