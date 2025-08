Titulares salvam Corinthians e Palmeiras após estratégia de rodízio no Brasileirão

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (06/8), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O clássico decisivo promete fortes emoções, mas ganhou um ingrediente extra após o que foi visto neste final de semana no Campeonato Brasileiro.

Ambas as equipes optaram por preservar seus principais jogadores na rodada da Série A, visando o confronto mata-mata. No entanto, a estratégia não saiu conforme o planejado. Tanto Palmeiras quanto Corinthians precisaram acionar os titulares no segundo tempo para evitar derrotas em seus respectivos compromissos.

Na Neo Química Arena, o Corinthians recebeu o Fortaleza com um time alternativo. Contudo, a equipe comandada por Dorival Júnior teve dificuldade para impor seu jogo e saiu atrás no placar. Foi apenas após a entrada dos principais nomes do elenco que o Timão conseguiu reagir e arrancar o empate por 1 a 1, já nos minutos finais da partida.

Situação parecida viveu o Palmeiras no Barradão. Afinal, diante do Vitória, o técnico Abel Ferreira também optou por um time reserva e viu o Verdão sofrer no primeiro tempo, chegando a estar perdendo por 2 a 0. Com a entrada dos titulares, a equipe conseguiu buscar o empate em 2 a 2, evitando um tropeço ainda maior.

Corinthians e Palmeiras agora vão para dérbi decisivo

A rodada reforçou a importância dos jogadores considerados essenciais para o equilíbrio das duas equipes. As atuações também serviram como último teste antes do confronto direto desta quarta-feira, que definirá quem avança às quartas de final da Copa do Brasil.

No jogo de ida, disputado na Neo Química Arena, o Corinthians venceu por 1 a 0 e tem a vantagem do empate no clássico decisivo. Já o Palmeiras precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação no tempo regulamentar. Em caso de vitória alviverde por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

