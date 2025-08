Grêmio espera a chegada de reforços na semana para melhorar o rendimento

A derrota para o Fluminense escancarou a necessidade de contratações para o time do Grêmio conseguir aprimorar a sua performance. Por isso, a torcida tem a esperança de que haja um desfecho positivo em três conversas que estão em andamento. No caso, pelo goleiro Marcelo Grohe, o meio-campista Arthur e o atacante Roger Guedes.

Um dos cenários que há a expectativa de melhora é o desempenho do setor defensivo. Afinal, o técnico Mano Menezes precisou escalar no embate contra o Fluminense, uma dupla de zaga titular de jogadores preferencialmente canhotos: Kannemann e Wagner Leonardo. A tendência é de que o comandante tenha um contexto mais favorável a partir do compromisso seguinte diante do Sport, no próximo domingo (10), na Arena. Isso porque, cogita-se que nesta partida ocorrerá a estreia do zagueiro Balbuena.

Chances de ídolos retornarem ao Grêmio

O Tricolor Gaúcho ainda estuda formalizar propostas por outros dois jogadores com identificação: o goleiro Marcelo Grohe e o volante Arthur. Vale relembrar que ambos estiveram no elenco que venceu a Libertadores em 2017. O ex-camisa 1 do Imortal está livre no mercado depois do seu contrato com o Al-Kholood, da Arábia Saudita, se encerrar, e até já desembarcou em Porto Alegre.

Com isso, houve um oferecimento ao Grêmio e a diretoria prometeu estudar a possibilidade. Até porque o goleiro Tiago Volpi é constantemente alvo de críticas e, portanto, divide opiniões. Além da contratação de Roger Guedes, o pré-candidato à presidente Marcelo Marques pretende realizar outro aporte financeiro para contribuir na chegada de outro reforço com a condição de titular absoluto. Neste cenário, um segundo volante com valências de construção é uma das carências, segundo análise do elenco.

Assim, um dos alvos que se encaixa nesse perfil é Arthur Mello, revelado nas categorias de base do Grêmio. O jogador não é visto como uma peça útil no grupo da Juventus e se animou com um possível retorno ao Tricolor Gaúcho. Desta forma, o volante prometeu que analisará a possibilidade e o clube entende que o atleta contribuiria na estratégia de ampliar o volume ofensivo do time.

Uma intervenção neste contexto se mostra essencial, já que o ataque do Imortal anotou somente seis gols nos oito jogos que teve depois do Mundial de Clubes. Desta forma, Roger Guedes é visto como uma peça para solucionar esta carência. Os clubes ainda tentam chegar a um denominador comum sobre a quanti ideal.

Além de Balbuena, outra contratação recente que provavelmente estreará contra o Sport será o centroavante Carlos Vinícius. O Grêmio enfrenta o adversário pernambucano pela 19ª rodada do Brasileirão, às 20h30, na Arena, no próximo domingo (10).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.