Flamengo tem dúvidas importantes para jogo decisivo pela Copa do Brasil

Flamengo tenta avançar na Copa do Brasil em confronto com o Atlético-MG - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Depois do empate por 1 a 1 com o Ceará, no Castelão, o Flamengo se prepara para medir forças com o Atlético-MG, na quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Assim, o técnico Filipe Luís tem algumas dúvidas importantes para montar o time que necessita vencer o Galo na Arena MRV, visto que perdeu por 1 a 0 no Maracanã.

A primeira delas é na lateral esquerda. Alex Sandro retornou de lesão na coxa esquerda e foi titular diante do Vozão. No entanto, como comandante costuma fazer um rodízio na equipe por causa de questões físicas, Viña e Ayrton Lucas também disputam a posição para o duelo.

Do outro lado, na lateral direita, a saída de Wesley para a Roma, da Itália, deixou a disputa em aberto. Varela era o único da posição, mas ganhou a concorrência de Emerson Royal, que começou jogando no Castelão.

Outras dúvidas de Filipe Luís

No meio-campo, Jorginho foi poupado no jogo de ida, mas deve ser figura garantida na volta. A outra vaga entre os volantes deve ficar entre Allan e Evertton Araújo, que atuou diante do Ceará. Arrascaeta, por sua vez, sentiu um incômodo na posterior da coxa esquerda e passará por exames. Contudo, o uruguaio afirmou que acredita não ter sido nada grave.

Além disso, no ataque, o comandante rubro-negro deve ter os retornos de Pedro e Luiz Araújo, que ficaram de fora no domingo (3). O primeiro estava suspenso, enquanto o segundo esteve no rodízio e integrou o grupo dos poupados. Samuel Lino, Plata e Bruno Henrique, mais centralizado, foram os titulares.

Por fim, Pedro, Bruno Henrique, Plata, Luiz Araújo, Wallace Yan e Samuel Lino disputam três vagas. Por outro lado, Michael e Cebolinha seguem em tratamento de problemas no departamento médico.

