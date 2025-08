Muro em homenagem a Yamal volta a ser alvo de vandalismo; veja

O muro grafitado no bairro de Vila Gràcia, em Barcelona, em homenagem a Lamine Yamal voltou a ser alvo de contestação pública nesta segunda-feira (04). Desta vez, a pintura amanheceu com referências visuais ao filme da ‘Branca de Neve’, com os sete anões. Os personagens foram colocados em frente ao desenho do craque de Superman.

A manifestação, feita de forma anônima, faz alusão direta à polêmica — ou uma das — da celebração de seus 18 anos, no dia 12 de julho, em Ibiza. Vale destacar que homenagens ao atleta em outras artes urbanas também sofreram pichações desde as notícias do aniversário do atacante.

A polêmica em questão envolveu a contratação de pessoas com nanismo para compor o entretenimento do evento. Acontece que a Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas com Nanismo (ADEE) protocolou denúncia formal contra o jogador. O grupo alega violação da legislação espanhola de proteção à dignidade humana.

Nota emitida pela entidade

“Durante as comemorações do aniversário do jovem Yamal, figura de destaque do futebol espanhol, várias pessoas com nanismo foram contratadas para participar de atividades de entretenimento. Isso sem outro propósito senão servir de atração. Para a Associação, trata-se de uma prática inaceitável, pois perpetua estereótipos, alimenta a discriminação e prejudica os direitos das pessoas com nanismo”, dizia um trecho.

A legislação vigente, atualizada em 2022, proíbe atividades recreativas que exponham pessoas com deficiência ao ridículo. Caso a infração seja considerada “muito grave”, a penalidade pode atingir até 1 milhão de euros — equivalente a cerca de R$ 6,5 milhões.

Artista contesta denúncia

Um dos profissionais envolvidos no evento se manifestou à Rádio RAC1 em meio à repercussão do caso. Ele criticou o teor da denúncia e afirmou ter exercido a função de maneira digna. “Ninguém nos faltou ao respeito. Deixem a gente trabalhar em paz. Somos pessoas normais que fazem o que querem fazer de forma absolutamente legal”, disse.

Ainda segundo o artista, ele e os colegas atuaram com mágica, dança e serviços de bar durante a celebração. A crítica se estendeu à atuação da associação, que, segundo ele, “nunca ofereceu cursos ou empregos para ninguém”.

Polêmicas da festa de Yamal

Além da presença dos animadores, a estética da festa também levantou dúvidas locais sobre excessos e padrões de conduta. O evento seguiu uma temática inspirada na cultura gangster, com cenografia baseada em notas falsas de dinheiro, correntes douradas e armas cenográficas. Artistas como Bizarrap, Ozuna, Bad Gyal e Quevedo participaram da celebração.

A modelo espanhola Claudia Calvo recusou o convite e relatou que os organizadores exigiam padrões físicos específicos de mulheres convidadas. Entre os critérios estavam cor dos cabelos, formato corporal e tamanho dos seios. Até o momento, Lamine permanece em silêncio sobre os acontecimentos.

Pressão social sobre jovens atletas

A presidente da ADEE, Carolina Puente, lamentou a postura do jogador e cobrou maior responsabilidade de figuras públicas.

“Quando uma pessoa com influência social participa deste tipo de situação, o dano é ainda maior. Transmite à sociedade, especialmente aos mais jovens, que a discriminação se torna aceitável. Devemos erradicar essa ‘coisificação’ da diferença e educar com respeito e igualdade”, afirmou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.