Assustador! Vasco tem pior índice de ‘clean sheet’ do Brasileirão

O problema do Vasco já está para lá de diagnosticado: seu sistema defensivo. Afinal, com 23 gols sofridos, o Cruz-Maltino ostenta a quarta pior defesa do Brasileirão até o momento. Isso gera uma média de 1,43 gol sofrido por jogo, aliás. Mas há outro fator que contribui para a péssima colocação do time carioca no torneio nacional, em 16º, à beira da zona do rebaixamento: o baixo índice de “clean sheets”.

Este termo, muito utilizado no noticiário europeu, contabiliza as vezes em que um time passou sem sofrer gol numa partida. E os números do Vasco assustam seu torcedor. Afinal, o Cruz-Maltino só não levou gol em duas partidas das 16 realizadas até o momento. Tal índice – apenas 12,5% – é, assim, o pior do Brasileirão.

Entenda só

Para se ter uma ideia, o Flamengo, líder da competição e time com melhor defesa (sete), não sofreu gol em 11 de seus 17 jogos, gerando um índice de 64,7% de clean sheets no torneio. Botafogo, com 56,3%, e Cruzeiro, com 55,6%, então, completam o Top-3. O Atlético-MG vem em quarto com 43,8%, encerrando a lista dos times que “saltam aos olhos” no quesito em questão.

Depois, são quatro equipes com índices na casa dos 30% e mais oito dentro dos 20% (confira na tabela abaixo). Dessa forma, sobram somente quatro times com rendimento abaixo dos 20%, sendo que dois deles estão na zona de rebaixamento: Sport (18,8%) e Juventude (13,3%). Assim, os outros dois são Grêmio (17,6%) e o citado Vasco, em último, com incríveis 12,5%.

O time da Cruz de Malta só não sofreu gol no empate em 0 a 0 contra o Flamengo, pela quinta rodada, e contra o Fortaleza, pela nona rodada. Na ocasião, aliás, Fernando Diniz estreava no Brasileirão, conquistando uma importante vitória por 3 a 0 – uma das quatro que o Gigante da Colina possui na competição.

Veja a tabela

Legenda: Time – índice de “clean sheets” – posição real na tabela

Flamengo – 64,7% – 1º

Botafogo – 56,3% – 7º

Cruzeiro – 55,6% – 2º

Atlético-MG – 43,8% – 10º

Bahia – 37,5% – 4º

Palmeiras – 37,5% – 3º

Corinthians – 33,3% – 12º

Red Bull Bragantino – 33,3% – 6º

Ceará – 29,4% – 11º

Fortaleza – 29,4% – 18º

São Paulo – 27,8% – 8º

Fluminense – 25% – 9º

Mirassol – 25% – 5º

Santos – 25% – 17º

Inter – 23,5% – 13º

Vitória – 22,2% – 15º

Sport – 18,8% – 20º

Grêmio – 17,6% – 14º

Juventude – 13,3% – 19º

Vasco – 12,5% – 16º

