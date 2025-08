Cruzeiro mantém freguesia e segue como pedra no sapato do Botafogo

Cruzeiro passeou no Estádio Nilton Santos, principalmente no primeiro tempo - (crédito: Foto: Rodrigo Ferreira/Cruzeiro)

O Cruzeiro estabeleceu uma longa relação de paternidade com o Botafogo. Após o triunfo por 2 a 0, no último domingo (3), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 18 do Campeonato Brasileiro, a Raposa ampliou a série invicta sobre o Alvinegro para 14 jogos. A última vitória do Glorioso sobre a Raposa foi pela mesma competição nacional, em 2016, no dia 11 de setembro, no Mineirão: 2 a 0, gols de Canales e Camilo. De lá para cá, foram seis vitórias do time celeste e oito empates.

Nos últimos 20 jogos entre os dois gigantes do futebol brasileiro, aliás, o Botafogo só tem este triunfo sobre o Cruzeiro. Nos 19 demais embates, são dez vitórias para a Raposa e nove empates.

Quando o recorte vai para os duelos em casa, as coisas pioram ainda mais para o Botafogo. Afinal, a última vitória alvinegra no Rio de Janeiro foi no dia 1º de junho de 2013, pelo Brasileirão: 2 a 1, com dois gols do meia uruguaio Lodeiro para os cariocas. Anselmo Ramon descontou para o conjunto estrelado.

Agora, após o encontro no Colosso do Subúrbio, no último fim de semana, o Cruzeiro também acumula três vitórias consecutivas sobre o Mais Tradicional.

O Cruzeiro é o vice-líder desta edição do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos. A Raposa perde para o ponteiro Flamengo, que tem uma partida a menos, nos critérios de desempate. Já o Fogão caiu para a sétima colocação, com 26. Mas ainda deve dois jogos pelo torneio nacional.

