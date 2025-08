Ceará faz proposta pelo atacante Paulo Baya, do Fluminense

O atacante Paulo Baya, do Fluminense, tem chamado a atenção do mercado brasileiro e pode deixar o Fluminense nesta janela de transferências. Afinal, o Ceará apresentou uma proposta pelo jogador, que tem apenas 35 minutos e quatro partidas com a camisa tricolor neste Campeonato Brasileiro. A informação é do jornalista Déo Luis.

Dessa forma, o atleta pertence ao Primavera-SP e tem vínculo de empréstimo com o clube carioca até o final de 2025, com uma opção de compra. No entanto, perdeu espaço desde a chegada do técnico Renato Gaúcho e está no final da fila para uma oportunidade entre os titulares.

Recentemente, o camisa 77 chegou a ser sondado pelo Atlético-GO, porém a negociação ficou estagnada. Desde que chegou ao time de Laranjeiras, Baya soma 17 partidas, com dois gols marcados e uma assistência.

Além disso, teve, até aqui, 530 minutos em 17 partidas, o que dá uma média de 31 minutos por jogo. Ele teve mais oportunidades quando o técnico Mano Menezes estava à frente da equipe.

Por fim, como o Fluminense segue ativo no mercado para reforçar seu setor ofensivo, a saída do atleta é uma opção viável para gerar espaço na folha para a chegada de novos nomes.

