Em apresentação no Flamengo, Carrascal revela conversa com rivais - (crédito: Foto: Reprodução / Flamengo TV)

O Flamengo apresentou na tarde desta segunda-feira (4/8) o meia-atacante Jorge Carrascal, de 27 anos. Na sala de imprensa do CT do Ninho do Urubu, o colombiano falou pela primeira vez de maneira oficial como jogador do Fla. O ex-jogador do Dínamo de Moscou (RUS) custou 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões) aos cofres do Rubro-Negro.

Assim, Carrascal pincelou sobre suas características, a briga por posição com De Arrascaeta, além de revelar conversas com colegas colombianos que atuam no Brasil e são rivais do Flamengo, como Richard Ríos (ex-Palmeiras) e Jhon Arias (ex-Fluminense).

“Como todo mundo sabe, Flamengo é uma equipe grande. Na América Latina, significa muito. Não duvidei um segundo em tomar essa decisão de vir. Para mim, era um sonho atuar na Liga Brasileira. Creio que tomei a melhor decisão da minha carreira”, iniciou o meia.

LEIA MAIS: Flamengo tem dúvidas importantes para jogo decisivo pela Copa do Brasil

Ele também apresentou suas credenciais, falando sobre a briga por posição com o uruguaio Arrascaeta, ídolo da torcida.

“Creio que Arrascaeta tem um jogo diferente, mas é um grande jogador. Faz muitos anos que sabemos quem é Arrascaeta. Creio que somos jogadores diferentes. Atuo de uma outra maneira. Vamos tentar fazer tudo o que o treinador quiser e o que o jogo pedir”, analisou.

Ansiedade por acertar com o Flamengo

Outro ponto bastante tocado na coletiva foi a demora na negociação. Afinal, a diretoria do Flamengo pretendia anunciar o jogador antes mesmo da disputa do Mundial de Clubes, em junho. No entanto, uma terceira equipe atrasou o acerto.

“A verdade é que foi um momento de emoção. Eu estava na seleção e me deram a notícia e, sem pensar, falei que estava disponível para vir para o Flamengo. Demorou um montão de tempo, mas esse tempo sempre estive positivo. Creio muito em Deus e Ele me deu essa tranquilidade. Como um desportista, essa oportunidade é muito grande. Para todo mundo que te apoia, a família. Graças a Deus tudo deu certo e agora estou aqui”, celebrou.

Assim, Carrascal falou sobre conversa com compatriotas para saber mais informações sobre o Flamengo. O colombiano revelou papo com Orlando Berrío, ex-Fla, além de Arias, Richard Ríos e Borré (este, do Internacional).

“Sim, falei com vários companheiros, não só com o Rios, mas com o Berrío. Falei com Jhon Arias, que foi agora, estava no Fluminense. Falei com o Borré, é amigo meu desde a época de River (Plate). Estão todos contentes com minha chegada e falaram um pouco sobre vir. Me falaram que é um futebol muito competitivo, um futebol mais ou menos com as minhas características”, afirmou.

Substituto de Arrascaeta

Carrascal, então, voltou a responder sobre Arrascaeta. A pergunta era se ele viria para ser reserva do camisa 10. O colombiano, dessa forma, rechaçou tal visão.

“A verdade é que a ideia aqui não precisa ser sobre competição, ou sobre se eu vou ser reserva, ou não. A ideia é que, se eu vim para o Flamengo, foi com o propósito de trabalhar, competir, tentar alcançar o melhor para o clube, para os objetivos claros de curto prazo que eles têm nesta temporada. É contribuir com a minha parte para quem joga. É óbvio que cada um tem o seu nome, mas viemos aqui para trabalhar, para focar em objetivos claros. Acho que depende do treinador se eles jogam ou não, mas a ideia aqui não é sobre competição. A ideia aqui é que os jogadores venham, contribuam com a sua parte para que o clube tenha os melhores em campo, para que o clube possa ganhar muitos títulos, e para que todos possamos ser felizes”, analisou.

Pressão da torcida e imprensa?

“Sabemos que em clube grande, existem pressão da torcida e da imprensa. Então sabemos que temos que deixar isso de lado e focar nos objetivos. Nem sempre vamos bem, às vezes têm um dia ruim, acontece. Então esse tema de pressão é aceitar os erros e seguir trabalhando, creio que não tenho problema com isso”, disse.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.