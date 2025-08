Torcedores colocam trabalho de Abel Ferreira em ???panela de pressão??? no Palmeiras

A tensão entre Abel Ferreira e segmentos da torcida palmeirense ganhou novos contornos após o empate por 2 a 2 diante do Vitória, no domingo (03), em Salvador. Já latente, a insatisfação se intensificou não só pelo resultado, mas pela postura do técnico durante a coletiva pós-jogo. O tom majoritário da repercussão expôs um ambiente cada vez mais pressionado no Palmeiras.

Indagado sobre o planejamento para o Dérbi da Copa do Brasil, o técnico sequer deixou a pergunta ser concluída para limitar-se a dizer: “A preparação vou fazer a partir de agora”. Na sequência, levantou e deixou a sala. A forma abrupta de encerrar a coletiva causou debate nas redes e na imprensa esportiva.

Grande parte da torcida expressou cansaço e impaciência não só com o comportamento do técnico, mas com o desempenho da equipe. Uma das mensagens sugeria, inclusive, uma necessidade por ruptura. “Sabe aquele relacionamento que foi ótimo, mas há algum tempo é apenas tensão, desgaste? Tudo que a pessoa fala/faz parece 10x pior. A relação Palmeiras, torcida e Abel Ferreira. Já está no limite. Não há motivos para seguir”.

Abel Ferreira não merece ser demitido em caso de eliminação para o rival, ele merece ser demitido, pelos últimos 3 anos de “trabalho”. Não temos futebol, planejamento, elenco, time treinado, NADA. É surreal no que ele transformou o clube mais bem estruturado do Brasil. — Cae Muniz (@CaeMuniz) August 3, 2025

O outro lado

Ainda que a maioria das reações tenha sido crítica, houve também quem defendesse uma análise mais cautelosa do episódio. Murilo Dias, por exemplo, pediu para que os torcedores ponderassem todo contexto antes de julgá-lo.

“O Abel Ferreira poderia ter sido mais educado ontem? Com certeza! Mas é sempre bom analisar o contexto inteiro antes de sair criticando por aí!”, escreveu.

O Abel Ferreira poderia ter sido mais educado ontem? Com certeza! Mas é sempre bom analisar o contexto inteiro antes de sair criticando por aí! Que comecem os xingamentos nas respostas, mas a verdade tá aí! pic.twitter.com/CtYKhkvzQq — Murilo Dias (@mmurilodias) August 4, 2025

Desempenho do Palmeiras amplia cobranças

Com formação alternativa, o elenco escalado pelo português iniciou com dificuldades táticas e pouca consistência ofensiva. Isso, aliás, intensificou críticas sobre a profundidade do elenco. Abel precisou apelar para alguns de seus principais nomes até buscar o empate com Piquerez e Flaco López.

A atuação evidenciou limitações do grupo especialmente em um período decisivo do calendário. Muitos torcedores mostraram-se preocupados com a carência de reposição à altura dos titulares e a dificuldade de alguns nomes em corresponder às oportunidades cedidas.

Dérbi pode definir rumo da temporada

A sequência do trabalho de Abel será colocada à prova nesta quarta-feira (06), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque. Após a derrota por 1 a 0 na ida, o Alviverde precisa vencer o Corinthians por dois gols de diferença para seguir vivo na Copa do Brasil. Caso triunfe por um, a vaga seguirá aos pênaltis. Qualquer outro resultado elimina o time da competição.

Mais repercussão nas redes sociais

O Palmeiras investiu meio bilhão de reais só esse ano e não tem time, não tem um elenco. Hoje meio time titular é da base. O trabalho de Abel Ferreira, Leila Pereira e Anderson Barros é digno de filme.. de terror. Planejamento inexistente. — Vitor Talmelli (@vitortalmelli) August 3, 2025

Perfeito.

Essa é a verdade.

A sala de imprensa quase vazia, poucas perguntas, dá pra ouvir o acessor chamar “a última”, o repórter perguntou, Abel respondeu.

Por mim, tudo certo. — Sergio #Palmeiras12X – ???????? ???????? (@sergio_rf10) August 4, 2025

