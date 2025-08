Eagle quer impedir Textor de tomar decisões sem consultar a holding

A Eagle Football Holdings jogou mais lenha na fogueira na briga contra John Textor. Nesta segunda-feira (4), segundo o jornal “O Globo” acionistas da empresa entraram com uma ação contra a SAF do Botafogo na 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Tudo para impedir que o big boss do Glorioso tome decisões sem os consultar de forma independente.

Os advogados da holding pedem que a SAF do Botafogo seja impedida de assinar contratos com empresas de Textor. A ação também pede para a Justiça suspender os efeitos da última assembleia-geral da SAF, no dia 17 de julho.

Recentemente, os mesmos acionistas retiraram o sócio majoritário da SAF do Botafogo do Lyon. Diretora-executiva do Grupo Eagle, a bilionária sul-coreana Michele Kang assumiu o posto que era do empresário norte-americano.

Com apoio financeiro do magnata grego Evangelos Marinakis, Textor tenta “recomprar” o Botafogo, tirá-lo da Eagle e colocá-lo em uma empresa criada nas Ilhas Cayman. A holding, porém, só aceita sentar para negociar se o Godfather deixar o poder na SAF do Mais Tradicional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.