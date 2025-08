??ltima sequência ruim em São Januário representou virada no Vasco

O estádio de São Januário representa uma fortaleza para o Vasco e sua torcida. No entanto, o time já vem em uma sequência negativa em sua casa, sem saber o que é vencer por lá há três partidas. Tal jejum não ocorria, afinal, desde 2023, quando o time ficou incríveis seis jogos seguidos sem vitórias em seu estádio.

A ocasião, porém, ocasionou uma mudança de chave na equipe da Cruz de Malta. A primeira vitória depois de tal sequência – que contou com cinco derrotas consecutivas – foi o fatídico 1 a 0 sobre o Grêmio, na estreia de Vegetti. O argentino, aliás, foi o autor do gol solitário, que deu início à uma campanha de recuperação, salvando o Vasco do rebaixamento.

Momentos ruins se repetem no Vasco

Atualmente, o time não vence há três partidas. Primeiro, derrota para o Red Bull Bragantino (2 a 0) na despedida do estádio antes da paralisação para o Mundial de Clubes. Após o retorno do futebol brasileiro, já foram dois empates. Primeiro, contra o Grêmio, pelo Brasileirão (1 a 1), com dois pontos importantíssimos ficando pelo caminho contra um adversário direto contra o rebaixamento. Posteriormente, a missão era complicada no Caldeirão: reverter um 4 a 0 sofrido no Equador para o Independiente del Valle, pela Sul-Americana. O novo 1 a 1 eliminou o Cruz-Maltino do torneio internacional.

Dessa forma, a partida contra o CSA, nesta quinta-feira (7/8), pela Copa do Brasil, pode servir de “ponto de virada” para time treinado por Fernando Diniz. Afinal, tal compromisso pode encerrar uma sequência de sete jogos sem vitórias do Vasco na temporada, com uma crise aparentemente interminável rondando o centenário clube.

Depois, no domingo, o adversário é o Atlético-MG, também na Colina Histórica, em partida que encerra o primeiro turno do Brasileirão (ainda que o Vasco tenha dois jogos a menos). O citado jogo contra o Grêmio, em 2023, era pela 18ª rodada. Antes de tal compromisso, o Vasco vinha de uma vitória em 15 jogos. Depois, foram apenas quatro derrotas nos 19 jogos seguintes, com o time se livrando do rebaixamento nos momentos finais da temporada.

