Santos x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Nesta segunda-feira (4), às 20h, no Morumbis, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. Santos e Juventude fazem um duelo de desesperados. O Peixe, que mandará seu jogo no estádio do São Paulo, abre a zona de rebaixamento na 17° posição, com 15 pontos, mas pode deixar o Z4 em caso de vitória diante do seu torcedor. Por outro lado, o clube Jaconero é o penúltimo colocado, mas soma três jogos a menos que os adversários na tabela. Assim, precisa começar a reagir rapidamente para sair da zona da degola.

A Voz do Esporte inicia a transmissão, ao vivo, a partir de 18h30. Ricardo Froede, com sua voz inigualável, está confirmado na narração. Ao seu lado, estarão duas feras: o comentarista João Miguel Lotufo e o intrépido repórter Christopher Henrique.