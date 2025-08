Fluminense renova com zagueiro do sub-20 - (crédito: Foto: LEONARDO BRASIL / FLUMINENSE F.C.)

O Fluminense divulgou na tarde desta segunda-feira (4/8) a renovação do zagueiro Breno, do sub-20. O defensor de 18 anos assinou vínculo no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, e ficará até o fim de 2028 no Tricolor.

Breno, aliás, chegou a ser relacionado pelos profissionais para jogos no Campeonato Carioca deste ano. No entanto, ainda não estreou pelo time principal. Assim, ele celebrou o novo acordo com a equipe das Laranjeiras.

LEIA MAIS: Ceará faz proposta pelo atacante Paulo Baya, do Fluminense

“É uma sensação muito especial e, também, a realização de um sonho de criança. Todo atleta quer ter um contrato profissional, então fico lisonjeado por defender o clube onde comecei e completo meu 11º ano, assinando minha renovação. Sou muito grato ao Fluminense por abrir as portas para mim. Espero seguir trabalhando para realizar o desejo de todo Moleque de Xerém: estrear como profissional”, disse o jogador ao site oficial do Fluminense.

Carioca, o canhoto Breno chegou ao clube em 2015, aos sete anos de idade, através do futsal. Campeão brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17 em 2024, ele compôs o elenco que conquistou o título da FIFA Referee Cup nesta temporada, sua primeira pelos juniores.

Ele tem cinco atuações pelo sub-20 em 2025. Foram quatro pela Copa Rio da categoria, somando 229 minutos, e outra pelo Brasileirão Sub-20 – foram 65 minutos. Na ocasião, curiosamente o jogador marcou seu único gol na temporada. Foi em empate por 1 a 1 com o América-MG, pela sétima rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.