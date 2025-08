Bremer quer Neymar na Juventus: ‘Seria ótimo tê-lo aqui’

Neymar durante treinamento no Santos - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O zagueiro brasileiro Bremer retornou aos gramados após 304 dias afastado por uma lesão de ligamento cruzado no joelho esquerdo e, em entrevista ao jornal ‘Gazzetta dello Sport’, revelou o desejo de ver Neymar vestindo a camisa da Juventus. Questionado sobre a possibilidade de dividir o vestiário com o craque, ele foi direto.

“Seria ótimo ter alguém como o Neymar aqui na Juventus”, afirmou.

Ainda durante a entrevista, Bremer destacou o talento de Kenan Yildiz, jovem promessa do clube italiano, e o comparou a grandes nomes do futebol mundial.

“O drible e a movimentação do Yildiz lembram os jogadores brasileiros. É como se fosse o nosso Lamine Yamal. Precisamos dar a ele as melhores condições para poder mostrar tudo o que sabe”, disse.

Gleison ???????? pic.twitter.com/Yu2rasdWGn — JuventusFC (@juventusfc) August 4, 2025

Bremer também falou sobre o retorno aos gramados e celebrou o momento, mas reconheceu que ainda precisa recuperar o ritmo ideal.

“Foi uma sensação maravilhosa depois de tantos meses de trabalho e sacrifício. Ainda falta um pouco no físico, mas estou no caminho certo. No começo, senti um pouco de medo nos desarmes, o que é normal, mas depois tudo fluiu naturalmente. Quero jogar os próximos três amistosos para voltar à minha melhor forma”, completou.

