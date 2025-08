Recém-casados, Tainá Castro expõe planos a respeito de ter filhos com Militão

Tainá Castro e o zagueiro do Real Madrid Eder Militão casaram-se recentemente em uma grande cerimônia em São Paulo, no dia 18 de julho. O evento foi privativo e discreto, com a presença apenas de familiares, amigos e algumas personalidades ilustres. A influenciadora interagiu com os seus seguidores nas redes sociais e respondeu alguns questionamentos.

Entre os principais deles envolvia se um dos seus planos é ter filhos com o defensor dos Merengues. Assim, Tainá ressaltou que não é um cenário que ela ignora, mas tem outros objetivos pessoais e também no âmbito profissional como prioridade.

“Bom, agora que casamos, não descarto a possibilidade de um filho, mas também não é algo que eu coloco assim para primeiro plano. Porque assim, filho tem que ser pensado nos fatores, hipóteses, não pode ser de uma hora para outra. Então tem que pensar bastante, não é algo que eu quero de imediato, mas não descarto a possibilidade”, relatou Tainá.

“Também tenho projetos para a minha vida profissional, como mulher, e talvez se eu engravidasse, eu teria que postergar um pouquinho esses projetos. Não que seja um sacrifício, mas assim é bom pensarmos em nós mesmos também um porquinho. Temos três crianças para pensar no bem-estar, no futuro, mas não descarto a possibilidade. É uma coisa a se pensar”, complementou Tainá.

Filhos de Tainá e Militão em casamentos anteriores

O casal já é pai de três crianças de relacionamentos anteriores. A influenciadora é mãe de Helena e Matteo no período em que foi casada com outro zagueiro: Léo Pereira, do Flamengo. Já Militão é pai de Cecília, fruto do seu relacionamento com Karoline Lima.

A propósito, o jogador do Rubro-Negro e Karoline Lima também formam outro casal desde fevereiro do ano passado e moram juntos no Rio de Janeiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.