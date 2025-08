??dolo do Corinthians condena atuações de Félix Torres: ‘Ele não é jogador’

Apesar do empate heroico do Corinthians no apagar das luzes no duelo contra o Fortaleza, no último domingo (03), na Neo Química Arena, o saldo não foi totalmente positivo. Isso porque Ronaldo Giovanelli, ídolo do Timão, aproveitou a oportunidade em participar do programa “Jogo Aberto”, na “Band”, para condenar a performance do zagueiro Félix Torres. Inclusive, o equatoriano ganhou nova chance como titular depois do técnico Dorival Júnior decidir preservar algumas de suas principais peças visando à decisão contra o Palmeiras pelas oitavas da Copa do Brasil.

“Não tem condições de jogar no Corinthians. Não sei quem está bancando ele, se é filho de alguém, também não sei. Esse Félix Torres todo mundo falou que era da seleção equatoriana. Então ele vai ter que voltar, porque ele não tem condições psicológicas de jogar no Corinthians. Ele anda em campo. Foi uma vergonha o que ele fez. Ele não é nada, ele não é jogador”, argumentou o ex-goleiro.

“O que eu vi dentro de campo jogando, ele não se encaixa em nenhum termo que eu possa usar aqui pra qualificá-lo. É impressionante a falta de entendimento de futebol que ele tem. Quando joga de zagueiro, não sabe marcar. Quando joga de lateral, não sabe fechar. Deixa a porta aberta do lado direito para descer. Ele não tem condições de jogar. Alguém tem que fazer alguma coisa aí. Tá todo mundo vendo. Quem joga bola vê. Precisa girar ele e mais uns quatro jogadores aí da defesa”, complementou.

Alívio do Corinthians no Brasileirão e foco na Copa do Brasil

Assim, com o empate em casa, o Corinthians alcançou os 21 pontos e se encontra na 12ª posição no Campeonato Brasileiro. Na rodada seguinte, a equipe paulista enfrentará o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na próxima segunda-feira (11).

Antes disso, centralizará as suas atenções no clássico decisivo contra o Palmeiras pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão se encontra em cenário favorável na disputa pela classificação, já que venceu a partida de ida, na Neo Química Arena, por 1 a 0.

Ou seja, assegura a vaga para as quartas de final até com um empate no Allianz Parque, às 21h30, na próxima quarta-feira (06).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.