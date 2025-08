Otávio volta a treinar com elenco do Fluminense - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Se perdeu Thiago Silva pelas próximas semanas, o Fluminense tem alguns alentos nesta segunda-feira (4/8). Os volantes Hércules e Otávio são as boas notícias em questão.

Otávio, afinal, estava fora desde o fim de março por conta de um rompimento no tendão de Aquiles da perna direita. Assim, ele voltou a treinar com o resto do grupo nesta segunda após cinco meses fora. No entanto, não é possível definir a data de seu retorno à lista de relacionados, segundo informações do “ge”. Contratado junto ao Atlético-MG nesta temporada de 2025, Otávio realizou apenas seis jogos pelo Fluminense. Sua última partida foi em 16 de março, pela final do Campeonato Carioca, em empate por 0 a 0 com o Flamengo.

Já Hércules deixou o gramado durante o jogo contra o Grêmio, no último sábado (2/8), por conta de uma bolha no pé, dando lugar a Thiago Santos. Já recuperado, ele surgiu no treinamento desta segunda no CT Carlos Castilho, ficando à disposição para o duelo de quarta (6/8) contra o Inter, pela Copa do Brasil.

O jogo desta quarta é no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). Como ganhou na ida por 2 a 1, o Fluminense pode até empatar para avançar às quartas de final. Caso torne a vencer, também passa. Já se perder por um gol de diferença, verá a decisão ir para os pênaltis. No entanto, se a hipotética derrota for por dois ou mais gols, o Colorado sairá classificado do Maracanã.

