Arana é liberado, e deve reforçar Atlético contra Flamengo

O Atlético pode ter um reforço de peso para o jogo decisivo contra o Flamengo. O lateral-esquerdo Guilherme Arana foi liberado pelo departamento médico e está à disposição do técnico Cuca para a partida da próxima quarta-feira (6), na Arena MRV. O jogador, aliás, participou normalmente do treino na manhã desta segunda-feira (4), na Cidade do Galo.

Guilherme Arana sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na derrota por 3 a 2 para o Palmeiras, pelo Brasileirão, no dia 20 de julho. Na ocasião, ele saiu de campo aos 13 minutos do segundo tempo, com dores. Assim, iniciou o processo de recuperação e, por isso, não estava à disposição do técnico Cuca.

Após vencer o Bragantino por 2 a 1, neste domingo (3), na Arena MRV, pela 18ª rodada do Brasileirão, o Atlético se reapresentou nesta segunda, na Cidade do Galo. Dessa forma, os jogadores que iniciaram a partida fizeram trabalho regenerativo na academia e, depois, na fisioterapia. Já os demais, por sua vez, realizaram uma atividade técnica e tática sob orientação do técnico Cuca e sua comissão.

O Atlético venceu o Flamengo por 1 a 0, no jogo de ida, no Maracanã. Portanto, pode até empatar para se classificar às quartas de final da Copa do Brasil. A partida de volta acontecerá na próxima quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), na Arena MRV.

