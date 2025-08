Palmeiras anuncia a contratação do lateral Khellven

O Palmeiras anunciou na noite desta segunda-feira (04) a contratação do lateral-direito Khellven. O jogador, de 23 anos, chega do CSKA, da Rússia, e assinou contrato com o clube até julho de 2030, em uma transferência que custou 5 milhões de euros, cerca de R$ 32 milhões, dos cofres alviverdes. O lateral terá a concorrência de Giay e Marcos Rocha em sua posição, e repõe o elenco após a saída de Mayke.

Segundo reforço do Verdão nesta janela de transferência, Khellven já visitou a Academia de Futebol e disse que não teve muita dificuldade para aceitar o convite. O jogador revelou que conversou com Vitor Roque e Maurício, que passaram boas impressões do seu novo clube.

“Agradecer à minha família, ao Palmeiras por ter me procurado. Prontamente aceitei o convite. Falei com o Vitor Roque, com o Maurício, e todos me falaram coisas muito boas da estrutura. Então, foi muito fácil de aceitar. Não tem como recusar um convite do maior clube do Brasil, o maior campeão. Quando chegou a proposta, falei com a minha esposa, conversamos. Muito feliz de estar aqui e ansioso para conhecer todos os meus colegas e trabalhar o mais rapidamente possível”, ressaltou.

Reforço no #MaiorCampeãoDoBrasil! ?? Khellven é o nosso novo lateral-direito! Seja bem-vindo à #FamíliaPalmeiras ???? ? https://t.co/oowVGcTi7u pic.twitter.com/xLu7YvjdqB — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 4, 2025

Khellven foi revelado nas categorias de base do Guarani de Palhoça, de Santa Catarina, e, em 2019, partiu para o Athletico. No Furacão, subiu rapidamente para o time principal e fez parte dos times que conquistaram a Copa do Brasil, em 2019, e a Copa Sul-Americana, em 2021. O lateral também estava no elenco vice-campeão da Libertadores de 2022 e vai reencontrar Vitor Roque. O jogador se transferiu para o CSKA em setembro de 2023 e atuou pela Sub-23 no Pré-Olímpico do ano passado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.