Botafogo cobra R$ 410 milhões do Lyon por venda de jogadores

O Botafogo e o Lyon, clubes da mesma rede de futebol, entraram em rota de colisão. O time carioca, aliás, notificou formalmente o clube francês nesta segunda-feira (4). A diretoria alvinegra cobra um reembolso que ultrapassa os R$ 410 milhões. A cobrança, portanto, se refere a uma série de negociações de jogadores. O Botafogo alega ter sido prejudicado financeiramente para ajudar o Lyon.

Em uma carta enviada no dia 18 de julho, o Botafogo detalhou toda a sua posição. O clube afirma que foi “forçado” a aceitar propostas com grandes descontos. A intenção, segundo o documento, era ajudar o fluxo de caixa do Lyon. As vendas de Luiz Henrique, Igor Jesus e Jair, por exemplo, teriam ocorrido nessas condições.

A notificação, inclusive, revelou um novo e importante nome nesta lista. O atacante Savarino também foi vendido internamente para o clube francês em março. O contrato teve o valor de 7,6 milhões de euros (algo em torno de R$ 49,4 milhões). A transação entre os clubes da rede, até então, não era de conhecimento público.

O Botafogo, de fato, baseou sua ajuda na filosofia da chamada “Família Eagle”. O conceito previa que os clubes da rede de John Textor atuassem como uma empresa única. O time carioca, contudo, agora entende que as transações foram como “empréstimos”. Por isso, a diretoria exige a compensação financeira total dos valores.

Por fim, o movimento do Botafogo expõe uma grave crise interna na rede. A briga entre os dois principais clubes de Textor agora se tornou pública. O clube brasileiro, evidentemente, já acionou a Justiça para tentar reaver os valores. A relação entre os “clubes-irmãos”, enfim, parece irremediavelmente estremecida.

