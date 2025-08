Athletic e Atlético-GO empatam e seguem perto do Z4 da Série B

No duelo dos desesperados, Athletic e Atlético-GO empataram por 1 a 1, nesta segunda-feira (4), no Estádio Joaquim Portugal, pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão. Dessa forma, tanto o time mineiro, quanto o goiano, seguem ameaçados pela zona de rebaixamento. Ronaldo Tavares marcou para os donos da casa, enquanto Robert Santos empatou para os visitantes.

Jogando em casa, o Athletic precisou de um minuto para abrir o placar. Após bela troca de passes, David Braga cruzou rasteiro na pequena área, Ronaldo Tavares se antecipou à zaga e fez 1 a 0. Contudo, o Atlético-GO teve o controle da bola e não demorou para empatar. Assim, Robert Santos fez bonita jogada individual, invadiu a área e soltou uma bomba para marcar um golaço, aos 11.

Já na etapa final, o Dragão dominou o início da partida, com direito a três finalizações perigosas em dez minutos. Após resistir no começo, o Athletic conseguiu equilibrar as ações. Assim, criou boas chances, como em duas oportunidades com Ronaldo Tavares. Mas ninguém conseguiu mudar o placar, que terminou empatado por 1 a 1.

Com o empate, o Athletic ocupa o 13º lugar, com 24 pontos, seguido pelo Atlético-GO, em 14º, com a mesma pontuação. Contudo, estão apenas três de distância do Z4. O Dragão volta a campo no domingo (10), às 18h30 (de Brasília), no Antônio Accioly, enquanto o Esquadrão de Aço só joga na terça-feira seguinte (12), às 19h30, contra o CRB, no estádio Rei Pelé.

Jogos da 20ª rodada da Série B

Quinta (31/7)

Vila Nova 1×2 Coritiba

Sexta (01/8)

Remo 0x2 Ferroviária

Operário 1×0 Criciúma

Sábado (2/8)

Botafogo-SP 2×1 América-MG

Amazonas 2×2 Goiás

Domingo (3/8)

Chapecoense 3×2 CRB

Novorizontino 1×1 Avaí

Athletico 1×1 Paysandu

Segunda (4/8)

Athletic 1×1 Atlético-GO

Cuiabá x Volta Redonda – 21h30

