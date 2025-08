Quem leva o Dérbi, Corinthians pressionado ou Palmeiras oscilante?

O jogador Vitor Roque, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador do SC Corinthians P, durante partida válida pelas oitavas de final, da Copa do Brasil, na Neo Química Arena - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon )

Palmeiras e Corinthians entram em campo, na próxima quarta-feira (6), no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será no Allianz Parque. Vale lembrar que no duelo de ida o Timão levou a melhor ao vencer por 1 a 0.

O podcast “Terrabolistas” analisou os bastidores das equipes, os desfalques, as polêmicas e os impactos das crises existentes dos dois lados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.