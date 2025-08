Cléber Xavier destaca importância do resultado do Santos mesmo atuação abaixo do esperado

O Santos respirou dentro do Campeonato Brasileiro. Depois de três rodadas, o Peixe voltou a vencer, após bater o Juventude por 3 a 1 e deixar a zona de rebaixamento, saltando para a 15ª colocação, com 18 pontos.

O resultado traz alívio para Cléber Xavier. O treinador recordou que o confronto era difícil, por conta da situação que o adversário se encontrava. O técnico destacou que o gol sofrido antes do intervalo complicou um pouco o desempenho na segunda etapa, mas ressaltou que, mesmo sem atuação ideal, o resultado foi o mais importante.

“Era um jogo difícil pela situação. A gente tentou agredir o máximo no primeiro tempo, demos espaço para o contra-ataque do Juventude, que também não vem numa situação boa. Conseguimos um 2 a 0, um resultado que nos dava tranquilidade para ir para o intervalo e voltar organizando algumas situações que não estavam bem. Mas o gol no finalzinho trouxe uma pressão. No segundo tempo houve um certo equilíbrio e o Juventude se aproveitou do nosso não bom segundo tempo. A hora que a gente faz o 3 a 1 dá mais tranquilidade. Mas hoje o mais importante o resultado”, enfatizou.

Dobras nas laterais

Em determinado momento do jogo, o Peixe chegou a fazer uma dobra de dois laterais em cada um dos lados. Na direita, Mayke e Igor Vinícius atuaram juntos no começo do segundo tempo. Depois, na esquerda, Souza e Escobar. Xavier disse que são dois casos diferentes e explicou cada uma das situações.

“São duas situações diferentes. A primeira a gente tem duas opções de beirada no banco: Juninho (Robinho) e o Caballero. O Mayke, para a gente ficar mais ou menos com a mesma ideia do Rollheiser, que é um jogador experiente, que já fez essa função, que consegue ficar com a bola e trabalhar mais ela e ajuda na marcação daquele lado. A gente sabia que no início o Juventude ia pressionar. Mas a ideia maior foi de colocar o mais parecido com o Rollheiser. A ideia do Escobar foi de ter uma sustentação do lado do Souza, e um dos dois pode dar velocidade, como tiveram algumas situações”, pontuou.

Pressão da torcida

O treinador chegou ao Morumbis pressionado pela torcida pela sequência negativa e, mesmo com a vitória, recebeu críticas da arquibancada. Cléber Xavier não espera que, pelo momento que o Santos passa, o torcedor fique sempre do seu lado, mas espera trabalhar para levar a equipe ao mais próximo daquilo que satisfaça a massa santista.

“É natural. Eu não posso esperar que a torcida fique me apoiando, me aplaudindo, com um time que estava na zona de rebaixamento. Eu tenho que trabalhar. É o que eu e a comissão temos feito, que os atletas têm feito. Internamente a gente tem discutido, trabalhado, mostrado vídeo, estudado adversário. Quero fazer com que a equipe cresça, por isso a importância deste resultado hoje. E a torcida não vai estar satisfeita. Ela só vai estar satisfeita quando o Santos estiver lá em cima, brigando por um título, por uma Libertadores, e esse não é o momento”, concluiu.

