São Paulo se reapresenta e Lucas Moura voltar a trabalhar com o elenco

Lucas Moura realizou sua primeira atividade com o time do São Paulo após lesão - (crédito: Foto: Erico Leonan/São Paulo FC)

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira (04), após a vitória contra o Internacional, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Com foco no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico, nesta quarta-feira (07), o Tricolor contou com uma novidade no CT da Barra Funda.

O atacante Lucas Moura voltou a treinar junto com os companheiros de time. O jogador fez parte da atividade no gramado, ainda seguindo seu cronograma específico por conta do estiramento da cápsula posterior do joelho direito.

Sem atuar desde o início de maio, Lucas não viaja com a equipe para Curitiba. O meia deve voltar a ser relacionado para a partida contra o Vitória. A expectativa é de que o atleta esteja completamente recuperado para o duelo contra o Atlético Nacional, na próxima semana, pelas oitavas de final da Libertadores.

Outra novidade no treino do São Paulo foi o meia Rodriguinho. O jogador, que sofreu um trauma na parte superior da boca e uma pequena fratura no nariz, na partida de ida contra o Furacão, apareceu no gramado com uma máscara de proteção.

Na atividade, Crespo dividiu o elenco em dois grupos. Os jogadores que foram titulares contra o Inter realizaram trabalhos regenerativos na parte interna. Já os demais realizaram o treinamento com bola no gramado.

