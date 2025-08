São Paulo embala com Crespo e tenta igualar marca da época de Ceni

Desde a chegada do técnico Hernán Crespo, o São Paulo vive seu melhor momento na temporada. Afinal, a equipe atingiu uma sequência de cinco vitórias consecutivas. Aliás, o momento vem sendo elogiado não só pelos resultados, mas também pelo desempenho dentro de campo.

O triunfo mais recente veio no último domingo (03/8), quando o Tricolor superou o Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time comandado por Crespo chegou ao quarto triunfo seguido na competição, reforçando a boa fase vivida sob o comando do treinador argentino.

A série vitoriosa teve início na vitória sobre o Corinthians, no clássico disputado no Morumbis. Depois disso, vieram triunfos sobre Juventude, Fluminense e Internacional pelo Brasileirão. Além disso, soma-se a vitória contra o Athletico-PR, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Assim, o São Paulo tem a chance de alcançar uma marca que não se repete desde 2022. Afinal, na época foram seis vitórias consecutivas. Com Rogério Ceni no comando, o Tricolor emendou uma sequência positiva durante o Campeonato Paulista. Naquele período, o time superou Mirassol, Manaus, Botafogo-SP, São Bernardo, Corinthians e Palmeiras entre março e o início de abril. Aliás, esta última vitória, por 3 a 1, no jogo de ida da final do estadual.

O Tricolor volta a campo nesta quarta-feira (06/8), às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba, para enfrentar o Athletico-PR no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No fim de semana, pela 19ª rodada do Brasileirão, o time encara o Vitória, no sábado (9), às 18h30, no Morumbis.

Confira a sequência do São Paulo em 2022

São Paulo 3 x 0 Mirassol (13/03) — Paulistão

São Paulo 2 x 0 Manaus (16/03) — Copa do Brasil

São Paulo 2 x 1 Botafogo-SP (19/03) — Paulistão

São Paulo 4 x 1 São Bernardo (22/03) — Paulistão

São Paulo 2 x 1 Corinthians (27/03) — Paulistão

São Paulo 3 x 1 Palmeiras (30/03) — Paulistão

