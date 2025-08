Neymar elogia Morumbis e descarta atuar com o Santos no Allianz: ‘Society’

Neymar rasga elogios ao gramado do Morumbis e descarta atuar no Allianz - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos)

Protagonista da vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Juventude, na segunda-feira (4), no Morumbis, pela 18ª rodada do Brasileirão, Neymar foi direto ao comentar a possibilidade de o Peixe atuar como mandante no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Para o camisa 10, o gramado sintético do local é um obstáculo inegociável.

“Jogar no Allianz, para mim, é impossível. Jogar em Society é algo que incomoda qualquer jogador, independente das lesões. O Morumbi é muito bom e me sinto melhor. Me sinto bem nesse campo”, disse Neymar na zona mista do estádio são-paulino.

Com dois gols marcados e uma atuação sólida durante os 90 minutos, Neymar demonstrou estar à vontade no Morumbis e confirmou sua boa fase física. Aliás, o craque completou cinco partidas consecutivas atuando os 90 minutos, algo inédito desde seu retorno ao Santos.

Camisa 10 se mostra recuperado e confiante

Além disso, após um primeiro semestre marcado por lesões e dificuldades físicas, Neymar revelou que está mais próximo da forma ideal. Ele reconheceu que a equipe alvinegra passou por um momento delicado, mas reforçou a ambição do grupo para a sequência da temporada.

“Sempre pensamos em algo maior desde o começo do campeonato. Pelas nossas falhas, sofremos nossas consequências. Ficamos felizes de ter saído (da zona de rebaixamento), agora é pensar em melhorar. Estou melhor, melhorando. Minha qualidade todos sabem que eu tenho, não preciso provar nada para ninguém. Mas quero estar melhor a cada dia para ajudar meus companheiros e o Santos”, afirmou o atacante.

Por fim, o jogador também falou sobre o processo de recuperação após a cirurgia e o período difícil que enfrentou nos bastidores.

“Todas as vezes que estou em campo, estou à vontade. Precisava de tempo, de vontade. De minutos. Isso é normal, foi o que eu falei que pós cirurgia tinham me avisado que seria chato, difícil, triste. Sofri, mas passou”, concluiu.

