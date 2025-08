Cobiçado pelo Fluminense, Santiago Moreno volta a pedir a liberação ao Portland Timbers

O Fluminense está bem próximo de reforçar seu sistema ofensivo para a sequência da temporada. Afinal, Santiago Moreno, de 25 anos, voltou a pedir a liberação oficial ao Portland Timbers, dos Estados Unidos, para atuar no clube carioca, com quem já tem um acordo verbal nesta janela de transferência. A informação é do portal “ge”.

Diante desse cenário, o Tricolor aguarda a definição para avançar com o negócio e concretizar a contratação. O jogador tem um acordo com o clube norte-americano de uma possível liberação caso chegue uma proposta vantajosa. Assim, uma nova reunião nos próximos dias deve selar o destino do colombiano.

No primeiro momento, o Tricolor apresentou uma proposta por cerca de 4 milhões de dólares (R$ 22,3 milhões), devidamente recusada pelo Portland Timbers. O foco agora é aguardar a definição para que apresente uma nova oferta, visto que o desejo do jogador é atuar no futebol brasileiro.

Revelado pelo América de Cali, adversário do Fluminense nas oitavas da Sul-Americano, o jogador teve quatro temporadas pelo clube colombiano antes de ingressar na equipe da MLS. Ainda pelo clube de Cali, ele conquistou o Apertura.

Nesse sentido, o atleta atua pela ponta direita e já fez 110 jogos pela equipe norte- americana, com 22 gols marcados e 29 assistências, até o momento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.