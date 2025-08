Dupla viaja para atuar pela seleção sub-20 e desfalca o Vasco em duas partidas

Antes do embarque para a capital paraguaia, que ocorre na manhã desta quinta-feira (7), a dupla participou da atividade com o técnico Ramon Menezes no CT do Corinthians, em São Paulo.

O lateral-esquerdo defendeu as cores do Al-Shabab, por empréstimo, e retornou ao Vasco no meio de 2025. Ele esteve em campo no empate em 1 a 1 com o Independiente del Valle, em São Januário, no último dia 22 de julho.

Luiz Gustavo, por sua vez, se firmou como titular no início da passagem do treinador pela Colina Histórica, mas perdeu espaço nas últimas partidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.