Ex-Arsenal obtém fiança no Reino Unido após acusações de estupro e agressão sexual

Tribunal de Magistrados de Westminster autorizou, nesta terça-feira (05), a liberação sob fiança de Thomas Partey. O ex-meia do Arsenal responde por seis acusações criminais no Reino Unido, envolvendo cinco estupros e uma agressão sexual supostamente cometidos entre 2021 e 2022.

Partey permaneceu em silêncio durante participação no tribunal e apenas confirmou dados pessoais, como nome, data de nascimento e endereço. Impedido de exercer qualquer contato com as três vítimas, o jogador cumprirá uma série de restrições rigorosas impostas pelas autoridades britânicas à sua liberdade. Ele terá, por exemplo, que comunicar todo e qualquer tipo de mudança definitiva de residência ou deslocamento — sob pena de revogação da medida judicial.

O meio-campista defendeu o clube inglês entre 2020 e 2025, com 167 partidas no total. No período, conquistou a Supercopa da Inglaterra em 2023 e destacou-se como um dos pilares em seu setor. Partey chegou à equipe londrina junto ao Atlético de Madrid em um negócio de cerca de 50 milhões de euros.

Investigação e origem das denúncias

As acusações apresentadas contra o jogador resultam de uma investigação iniciada em fevereiro de 2022, após a primeira denúncia formal recebida pela polícia. De acordo com os registros judiciais, Partey abusou sexualmente de duas mulheres e agrediu uma terceira enquanto ainda integrava o elenco londrino. A formalização do indiciamento, porém, só ocorreu quatro dias após o fim do vínculo com o Arsenal.

As autoridades dividiram os crimes da seguinte forma: duas acusações de estupro contra uma das vítimas, três contra uma segunda mulher e agressão sexual relacionada a uma terceira. A nova audiência do caso está marcada para o dia -2 de setembro, no Old Bailey, tribunal de maior instância criminal da capital britânica.

Reações da defesa do ex-Arsenal

Jenny Wiltshire, advogada do atleta, reforçou a postura de inocência do seu cliente diante das acusações. Em nota, ela afirmou que “Thomas Partey nega todas as acusações contra o próprio”. Alega, ainda, que seu cliente “cooperou totalmente com a polícia e com o Ministério Público britânico ao longo da investigação. Agora, agradece a oportunidade de, finalmente, limpar o seu nome”.

A Scotland Yard também se manifestou publicamente por meio do detetive Andy Furphy, responsável pela apuração do caso. Segundo ele, “nossa prioridade continua sendo dar apoio às mulheres que se apresentaram. Pedimos a qualquer pessoa que tenha sido afetada por este caso, ou a qualquer pessoa que tenha informações, que fale com nossa equipe”.

Situação contratual

No cenário esportivo, Partey já não possui vínculo com clubes do futebol inglês e negocia a ida ao Villarreal, da Espanha. O meia deve assinar contrato de uma temporada, com possibilidade de renovação por mais um ano, com os espanhóis.

Durante a audiência, o juiz Paul Goldspring comentou a mudança: “Sei que ele não está mais empregado neste país e agora deve atuar na Espanha. Mas se violar qualquer uma destas condições, ficará detido. Irá regressar perante mim e irá, com quase toda a certeza, ser colocado sob detenção”.

