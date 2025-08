Real Madrid critica La Liga por tempo de pré-temporada: ‘Viciada e manipulada’

Antes mesmo do início do Campeonato Espanhol, o Real Madrid voltou a criticar a organização da competição. O clube, então, afirmou, em seu canal oficial de TV, que a La Liga inicia “viciada, alterada e manipulada”. Além disso, alega prejuízo esportivo por ter de estrear no Espanhol no dia 19 de agosto, contra o Osasuna, com menos de duas semanas de pré-temporada.

Vale lembrar que o clube merengue entrou com um pedido, no dia 9 de julho, para que a estreia fosse adiada. Contudo, o Juiz de Competição, José Alberto Peláez, recusou o recurso e causou a revolta do Real. Ele afirmou que os jogadores do clube tiveram os 21 dias mínimos de férias, como exigido no regulamento da competição.

“A La Liga começa viciada e manipulada, uma equipe começa em inferioridade física e tática por decisão e não por casualidade. Fazem um time competir sem preparação, não é um golpe contra um jogo, é um golpe contra a temporada”, reclama o clube em seu canal.

Assim, o Real Madrid encerrou a última temporada com o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Na ocasião, o time deu adeus ao torneio da Fifa com uma goleada na semifinal para o Paris Saint-Germain, dia 9 de julho.

Desde então, liberou os jogadores para as férias dois dias depois desta partida. O elenco se reapresentou nesta segunda-feira para a pré-temporada, 24 dias após o início das férias e 15 dias antes da estreia no Espanhol.

