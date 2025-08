Textor aprova ativos do Botafogo como garantia para nova SAF nas Ilhas Cayman

Textor vive uma queda de braço com a Eagle para recomprar a SAF do Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Em mais um capítulo do imbróglio da SAF do Botafogo, John Textor aprovou como garantia os ativos do clube para a criação de uma nova empresa nas Ilhas Cayman. O Conselho Administrativo da SAF referendou a decisão no último dia 17 de julho, com foco na entrada do capital de 100 milhões de euros nos cofres do clube a curto prazo. A informação é do portal “ge”.

Sendo assim, o norte-americano realizou um “mútuo conversível”, tipo de negócio onde o dinheiro emprestado por um investidor se transforma em ações. Fazem parte do conselho da SAF John Textor, Jordan Eliott Fiksenbaum, indicado no passado pela Eagle, Kevin Weston e Durcesio Mello.

Em meio à aprovação dos conselheiros, o Glorioso acatou que receberá 100 milhões de euros do novo investidor da nova Eagle, sediada nas Ilhas Cayman. Além disso, aprovou a cessão de um crédito da Eagle Holding, do Reino Unido. O valor é de até 150 milhões de euros, para a empresa no paraíso fiscal do Caribe. Ela, então, teria de pagar até 100 milhões de euros para virar a dona desse crédito.

Por outro lado, a Eagle Football Holdings jogou mais lenha na fogueira na briga contra John Textor. Nesta segunda-feira (4), segundo o “O Globo” acionistas da empresa entraram com uma ação contra a SAF do Botafogo na 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Tudo para impedir que o big boss do Glorioso tome decisões sem os consultar de forma independente.

Os advogados da holding pedem que a SAF do Botafogo seja impedida de assinar contratos com empresas de Textor. A ação também pede para a Justiça suspender os efeitos da última assembleia-geral da SAF, no dia 17 de julho.

Garantias aprovadas pelo clube para o mútuo conversível (empréstimo)

Licenciamento dos direitos de transmissão assinados com a Liga Forte União do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029;

Licença de propriedades comerciais de patrocínio;

Contrato de licenciamento de transmissão de evento esportivo;

Contrato de licenciamento de transmissão;

Contrato a ser celebrado entre o Botafogo, a Google LLC e a Sports Media Participações S.A;

Instrumentos celebrados pelo Condomínio Forte União e/ou os instrumentos celebrados pela Liga Forte União do Futebol Brasileiro, todos conforme definidos no Contrato de Garantia e/ou no Contrato de Mútuo Conversível;

Receitas decorrentes das cessões dos direitos econômicos dos atletas profissionais e da base do futebol masculino atualmente registrados” no Botafogo;

Quaisquer contratos relacionados aos patrocínios comerciais do time de futebol profissional masculino;

Receitas das bilheterias e venda de ingressos dos jogos do time profissional masculino;

Receitas do programa de sócio torcedor;

Receitas da propriedade intelectual licenciada pelo Botafogo à SAF.

