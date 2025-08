Ex-jogador de Portugal e do Porto morre assistindo a treino

Morreu nesta segunda-feira (5), aos 53 anos, o ex-zagueiro e diretor de futebol do Porto, Jorge Costa. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto acompanhava o treinamento da equipe em Vila Nova de Gaia.

Jorge Costa recebeu os primeiros socorros ainda no local, atendido pela equipe médica do clube e por profissionais dos Bombeiros. As equipes de resgate o transferiram para o Hospital de São João, na cidade do Porto, por volta das 13h50 (9h50 de Brasília), mas ele não resistiu.

Em 2022, Jorge Costa teve um problema cardíaco e precisou ser submetido a uma cirurgia.