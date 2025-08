Corinthians encaminha renovação de contrato com Matheus Bidu

Após meses de negociação, o Corinthians chegou a um acordo com os representantes de Matheus Bidu para a renovação do contrato do lateral-esquerdo. O novo vínculo será válido até dezembro de 2027 e deve estar sendo assinado oficialmente nos próximos dias, no CT Joaquim Grava.

O contrato atual de Bidu expiraria no fim deste ano. Assim, caso não houvesse acerto, o jogador estaria liberado para assinar um pré-contrato com outro clube a partir deste mês, o que aumentava a urgência nas tratativas. As conversas começaram ainda no primeiro trimestre da temporada, mas somente agora tiveram um desfecho positivo.

Revelado pelo Guarani e com passagem por empréstimo pelo Cruzeiro em 2022, Matheus Bidu foi contratado pelo Corinthians em definitivo no início de 2023. Desde então, oscilou em campo, mas se firmou recentemente sob o comando de Dorival Júnior, ganhando a titularidade na lateral esquerda.

Com 98 jogos disputados e seis gols marcados pelo clube, o jogador vive boa fase e tem a confiança da comissão técnica. Essa valorização pesou para a diretoria acelerar o processo de renovação.

Apesar da concorrência interna, o elenco ainda conta com Angileri, Palacios e Hugo para a posição, a intenção da diretoria é negociar ou emprestar ao menos um dos atletas no restante da temporada, enxugando o setor e apostando na regularidade de Bidu.

