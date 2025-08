Corinthians pede para trocar árbitro de vídeo do clássico com o Palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a equipe de arbitragem para o clássico entre Palmeiras e Corinthians, que acontece nesta quarta-feira (6), às 21h30, no Allianz Parque, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O árbitro principal da partida será Anderson Daronco (RS), mas a escolha do VAR provocou forte insatisfação nos bastidores alvinegros.

A diretoria do Corinthians decidiu enviar um ofício oficial à CBF solicitando a troca do árbitro de vídeo Caio Max Augusto Vieira. O motivo do pedido está relacionado a uma suposta mensagem ofensiva escrita por ele durante uma transmissão online. Afinal, segundo informações internas do clube, o juiz teria participado de uma transmissão na internet e digitado no chat a frase: “O Timão tem que se f…”.

Essa não é a primeira vez que o Corinthians questiona a presença de Caio Max em partidas do clube. Afinal, em 2024, a diretoria já havia solicitado uma investigação sobre o comportamento do árbitro.

Assim, a decisão da CBF de escalar Caio Max para o Dérbi gerou revolta entre torcedores e dirigentes, que não consideram adequada a presença de um árbitro com histórico polêmico em um confronto decisivo como esse.

“Não é possível colocar no VAR um árbitro que já demonstrou publicamente antipatia pelo clube”, reclamou um dirigente, sob condição de anonimato.

O jogo de ida terminou com vitória corintiana por 1 a 0, na Neo Química Arena. Assim, para avançar às quartas, o Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença. Um triunfo por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Escala de arbitragem completa para Palmeiras x Corinthians

Árbitro principal: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Assistentes de VAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Douglas Schwengber da Silva (RS)

