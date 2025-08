Lucas entra em fase final de transição física e se aproxima de retorno

O São Paulo vive a expectativa de contar em breve com o retorno de Lucas Moura. O camisa 7, afastado desde maio, intensificou a fase final de recuperação e já iniciou o processo de reintegração ao elenco. Apesar da evolução, ele ainda não estará à disposição do técnico Hernán Crespo para o confronto decisivo desta quarta-feira (6), contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil.

Lucas está em recuperação de um estiramento na cápsula posterior do joelho direito, lesão que o tirou de combate por quase três meses. A previsão mais otimista indica que ele pode aparecer no banco de reservas no sábado (9), diante do Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, a presença ainda é incerta e dependerá do desempenho do atleta nos próximos treinos.

Assim, a comissão técnica adota cautela no retorno do jogador e evita acelerar o processo. A ideia é respeitar todas as etapas da recuperação para que ele esteja em condições ideais de atuar com segurança.

Na última segunda-feira (4), o atacante voltou a participar de uma atividade em grupo com os companheiros, durante o treino de reapresentação. Depois, seguiu com exercícios específicos com os preparadores físicos. A expectativa é que ele integre os próximos treinos normalmente.

Lucas não será relacionado para a partida contra o Athletico por outro motivo: o gramado sintético da Ligga Arena. O tipo de piso é evitado em casos de lesão recente, por conta do impacto nas articulações. Assim, o jogador permanecerá em São Paulo enquanto o elenco viaja nesta tarde para Curitiba.

São Paulo quer Lucas de volta para sequência importante

O São Paulo tem uma sequência de decisões pela frente, e Lucas pode voltar justamente num momento crucial. Afinal, o Tricolor enfrenta o Atlético Nacional pelas oitavas de final da Libertadores, com o jogo de ida marcado para a próxima terça-feira (12), em Medellín, e a volta no dia 19, no Morumbis.

Lucas Moura se lesionou no dia 10 de março, durante a semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, no Allianz Parque, ao prender o joelho no gramado sintético. Desde então, entrou em campo apenas duas vezes: 25 minutos diante do Fortaleza, no dia 2 de maio, e 29 minutos contra o Alianza Lima, em 6 de maio, já demonstrando limitações físicas.

No dia 18 de julho, ele passou por uma intervenção médica no joelho direito com “objetivo de alívio sintomático e otimização do retorno esportivo”. A medida foi vista como necessária para que ele pudesse voltar com mais segurança ao ritmo de treinos e jogos.

Agora, prestes a completar três meses longe dos gramados, Lucas dá sinais de que o retorno está próximo, mas a palavra de ordem no clube segue sendo cautela.

