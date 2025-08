Neymar encanta imprensa internacional após vitória do Santos: ‘Alô, Ancelotti’

Na vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Juventude, na noite desta segunda-feira (4), pelo Campeonato Brasileiro, Neymar foi o grande nome do jogo. Afinal, o astro marcou dois gols e comandou a equipe em campo com uma atuação de gala. O desempenho do camisa 10, somado à presença de membros da CBF nas tribunas do MorumBis, fez o atacante virar manchete nos principais jornais esportivos do mundo todo.

O jornal espanhol ”Marca” destacou a veia goleadora do atleta e a importância da partida, que teve observadores da Seleção Brasileira acompanhando de perto. “Neymar marca dois gols e brilha em partida assistida pelos comandados de Ancelotti”, escreveu o periódico, em referência ao técnico da Seleção, Carlo Ancelotti.

Entre os enviados da CBF estavam Rodrigo Caetano, coordenador executivo, e Juan, ex-zagueiro e atual gerente técnico da entidade. A movimentação sinaliza que o nome de Neymar está no radar para os dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, que serão disputados em setembro.

Outro jornal espanhol, o ”As”, foi ainda mais direto ao destacar que a partida representou uma “mensagem de Neymar” a Ancelotti. A publicação enfatizou não apenas os dois gols, mas também o alto nível físico do jogador. O atacante atuou os 90 minutos e teve jogadas decisivas durante todo o embate.

Jornal argentino também se rende ao camisa 10

Na Argentina, o tradicional diário esportivo Olé também repercutiu a atuação do craque. Classificou o jogo como “uma noite de sonho” para Neymar e o apontou como “peça-chave no triunfo do Santos”. Além disso, o texto ainda relembrou as palavras do atacante sobre um possível retorno à Seleção.

“Depende deles”, disse o jogador, em referência à comissão técnica da CBF.

