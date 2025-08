Tensão intensifica, e Muller manda recado a Arboleda após provocação: ‘Jogadorzinho…’

A explícita tensão entre Arboleda e Muller vai se intensificando a cada novo posicionamento e/ou provocação. Isso porque o ex-jogador reagiu, na última segunda-feira (04), à ironia do defensor a seus questionamentos ao desempenho dos atletas estrangeiros do elenco do São Paulo. O zagueiro tricolor debochou da crítica e repetiu a palavra “palhaço” em um post nas redes sociais — causando ainda mais irritação ao comentarista.

O ex-jogador não ignorou o ataque e decidiu rebatê-lo durante participação no canal ‘Arnaldo e Tironi’, na última segunda-feira (04). Muller exigiu respeito à sua trajetória no clube e desautorizou provocações no contexto atual.

“Você está há dez anos no São Paulo. Se você conseguir ganhar pelo menos uns dez títulos, porque eu ganhei 15… Se você conseguir dez, o que eu acho difícil, aí você vem falar comigo. Agora faz gol e não ganha título? Eu não vou chorar”, iniciou.

Zagueiro retruca Muller

A troca de farpas públicas partiu de uma crítica do ex-jogador ao desempenho de atletas estrangeiros no Tricolor. Na opinião do comentarista ao ‘abre aspas’, do ge, os reforços internacionais ainda não haviam apresentado rendimento à altura do investimento feito pela diretoria.

“O São Paulo tem nove estrangeiros, e um pior do que o outro”, afirmou Muller, de maneira genérica, sem citar nomes.

Autor de um dos gols da vitória tricolor por 2 a 1 sobre o Internacional, com o outro tento marcado por Bobadilla, Arboleda reuniu os estrangeiros para um registro no vestiário do Morumbis. O defensor publicou a imagem junto à legenda em alusão ao comentarista com um “palhaço” escrito no final, mas apagou horas depois.

Ídolo cobra postura profissional

Consagrado no Tricolor, o ex-jogador ainda orientou o zagueiro a manter o foco em campo. Ele sugeriu que o defensor comprove efetivamente sua relevância em conquistas expressivas pelo clube.

“Jogadorzinho meia boca estrangeiro que vem aqui, não quer dizer nada. Estrangeiro meia boca no Flamengo, no Palmeiras, no Cruzeiro, etc. Nada diferente no SPFC. Fez gol? Parabéns. Mas levanta troféu, beleza?”, completou.

, disse o ex-atacante.

O ex-jogador não mencionou diretamente a gravação feita pelo equatoriano, mas usou sua fala para contextualizar a necessidade de respeito entre gerações que vestiram a mesma camisa.

Históricos distintos no São Paulo

Muller construiu uma das carreiras mais vitoriosas da história do São Paulo. Com mais de 370 jogos pelo clube, venceu duas Libertadores, dois Mundiais, quatro Campeonatos Brasileiros e participou do título da Copa do Mundo de 1994 com a Seleção Brasileira.

Arboleda, por sua vez, defende o time desde 2017 e acumula três troféus: Paulistão 2021, Copa do Brasil 2023 e Supercopa Rei 2024. Ao longo desses sete anos, o equatoriano ultrapassou a marca de 250 partidas com a camisa tricolor.

