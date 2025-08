Lesões na zaga causam dor de cabeça e evidenciam necessidade de reforços no Fluminense

O Fluminense terá problemas no setor defensivo nas próximas semanas deste segundo semestre. Afinal, Thiago Silva contundiu o músculo posterior da coxa direita e só voltará a treinar dentro de quatro semanas, o que causa dor de cabeça para o técnico Renato Gaúcho. No mercado, o sonho é o retorno de Nino, campeão da Libertadores em 2023, mas o Zenit faz jogo duro para liberá-lo.

Na sequência da temporada, o Tricolor terá pela frente mata-matas importantes pelas Copas do Brasil e Sul-Americana. O primeiro deles será diante do Internacional, no jogo de volta das oitavas de final da competição nacional, marcado para às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O time venceu por 2 a 1 em pleno Beira-Rio e tem a vantagem do empate para seguir vivo no sonho do bicampeonato.

Vale lembrar que o treinador já não tem Ignácio à disposição. O zagueiro sentiu dores no joelho direito após uma dividida contra o Palmeiras e deve ser desfalque por pelo menos mais quatro semanas.

Opções na zaga tricolor

Diante disso, o Fluminense não tem tantas opções para o companheiro de Freytes. O argentino volta a atuar depois de ter ficado de fora do duelo com o Grêmio por causa do terceiro amarelo. A tendência é que Manoel siga entre os titulares, visto que formou dupla com o Monstro no sábado (2) e recebeu elogios de Portaluppi.

Além disso, outro nome à disposição é o de Thiago Santos, que apareceu com mais frequência em alguns jogos do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Por outro lado, Renato tem optado por utilizar o jogador mais como volante e ele não entrou bem nas vezes em que foi acionado na defesa.

Entre os jovens, está Davi Schuindt, de 21 anos, que é revelado nas divisões de base em Xerém. No entanto, ele fez apenas duas partidas entre os profissionais. Loiola, por sua vez, se destacou na Copinha, mas ainda não teve espaço para trabalhar com o grupo de cima.

Por fim, Gabriel Gorgulho faz parte da “Esquadrilha 07”, geração que faz sucesso na base e conquistou a Copa do Brasil e o Brasileiro sub-17 em 2024. Além dele, Davi Alves foi membro do time sub-23 na última temporada e chegou a atuar no São José-RS, emprestado, porém ainda não figurou entre os relacionados com Renato no comando.

