Números comprovam o péssimo rendimento do time do Grêmio

Algumas carências da primeira parte da temporada seguem acompanhando o Grêmio no segundo semestre, principalmente no Campeonato Brasileiro. As fragilidades tanto defensivas como ofensivas continuam interferindo no rendimento da equipe. O técnico Mano Menezes até prometeu que a paralisação na temporada para a disputa do Mundial de Clubes permitiria corrigir estas vulnerabilidades. Contudo, ainda não se concretizou.

O comandante até já fez modificações de peças no time titular, experimentou variações táticas, porém o Imortal não demonstrou melhora. No ataque, o problema parece se intensificar. Após o retorno dos compromissos, o time marcou apenas sete gols em nove partidas.

As estatísticas evidenciam o péssimo desempenho no Campeonato Brasileiro. Entre todos os participantes, é o que menos tenta finalizações: média de 10,8 por jogo. Um outro dado que comprova a falta de capacidade criativa do Grêmio é a posse de bola, com média de 43%, a segunda menor do torneio, à frente somente do Ceará.

O Grêmio se destaca apenas em um fundamento defensivo no Campeonato Brasileiro: é a segunda que mais desarma na competição, com uma média de quase 19 por jogo.

Em busca de mais reforços

A diretoria ainda busca por reforços e deve fazer propostas pelo goleiro Marcelo Grohe e o volante Arthur Mello. Além disso, se mobiliza para alcançar um acerto financeiro com o Al-Rayyan, do Qatar, pelo atacante Roger Guedes.

O Grêmio volta a campo para enfrentar o Sport pela 19ª rodada do Brasileirão, às 20h30, na Arena, no domingo (10). A expectativa é pela estreia do zagueiro Balbuena e do atacante Carlos Vinícius. O elenco folgou na segunda-feira (4), após a derrota para o Fluminense, no Maracanã, no sábado (2). A reapresentação está marcada para esta terça (5).

