Montenegro afirma que Textor ‘não tem dinheiro’ para ficar com o Botafogo

Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do Botafogo, opina sobre atual situação do Botafogo - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Em meio à briga entre John Textor e a Eagle Football, o ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, afirmou que o norte-americano tem tentado ficar com o clube, porém não possui condições financeiras para tal ato. Essas falas ocorreram em um áudio vazado nas redes sociais.

No momento, o empresário tenta recomprar as próprias ações do Alvinegro. Ele, então, aprovou como garantia os ativos do clube para a criação de uma nova empresa nas Ilhas Cayman. O Conselho Administrativo da SAF referendou a decisão no último dia 17 de julho, com foco na entrada do capital de 100 milhões de euros nos cofres do clube a curto prazo.

Por outro lado, a Eagle Football Holdings jogou mais lenha na fogueira na briga contra John Textor. Nesta segunda-feira (4), segundo o “O Globo” acionistas da empresa entraram com uma ação contra a SAF do Botafogo na 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Tudo para impedir que o big boss do Glorioso tome decisões sem os consultar de forma independente.

Assim, os advogados da holding pedem que a SAF do Botafogo seja impedida de assinar contratos com empresas de Textor. A ação também pede para a Justiça suspender os efeitos da última assembleia-geral da SAF, no dia 17 de julho.

Análise de Montenegro

“Esse fundo de investimentos, que é o segundo maior dos Estados Unidos… O John Textor os procurou, e eles destinaram, dos US$ 500 bilhões que têm, US$ 10 bilhões pra investir no esporte. Uns 3 bi por ano a partir de 2022. O Textor conseguiu se aproximar desses caras e pegou US$ 450 milhões para a Eagle, e a razão principal foi para comprar o Lyon na França.

A Ares foi na lábia do Textor e colocou US$ 450 milhões na Eagle e, como garantia, pegou todos os ativos da Eagle: contratos de televisão, de material, e pegou as ações dos sócios. Todas as ações do John Textor. Esse empréstimo, além do volume e do valor, tem juros um pouco mais altos que os juros de mercado nos Estados Unidos. E o Textor não estava conseguindo pagar. Vendeu o Crystal Palace, amortizou uma parte, mas ainda está devendo uns US$ 350 milhões (mais de R$ 1,9 bilhão, em cotação desta terça-feira)”, salientou.

Briga entre os sócios na visão do ex-presidente

“Não tem dinheiro e perdeu as ações. Os caras executaram as ações que foram dadas em garantia. O Textor, agora, está tentando sair fora da Eagle. Na verdade já saiu no papel, parece que é isso. Mas está tentando ficar com o Botafogo. Só que ele precisa de dinheiro. Ele, pessoa física, não tem dinheiro, e está tentando falar com outras pessoas para ajudar a comprar. A Ares não quer negociar muito com ele, mesmo ele tendo dinheiro. Deve ter feito algumas e outras coisas não muito interessantes.