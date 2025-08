Diego Arantes, preparador físico do Fluminense, morre aos 38 anos

O preparador físico do Fluminense, Diego Arantes, morreu nesta terça-feira, aos 38 anos. Assim, o profissional, que esteve no cargo durante 12 anos, lutou nos últimos meses contra um câncer e recebeu uma homenagem de Thiago Silva em um discurso no vestiário no fim de abril.

“O Fluminense Football Club está de luto. É com muita tristeza que comunicamos a perda de Diego Arantes, profissional dedicado e muito querido por todos. Nosso preparador físico lutava bravamente contra um câncer e nos deixou na manhã desta terça-feira. Deixamos aqui nossos mais profundos sentimentos à família, aos amigos e a todos os colegas que tiveram o prazer de dividir com ele o dia a dia”, publicou o clube carioca.



Nos últimos meses, o profissional esteve com a delegação tricolor nos Estados Unidos, na disputa do Mundial de Clubes. Por fim, ele, na época, recebeu muito carinho dos atletas nas redes sociais e chegou a compartilhar o vídeo do discurso do capitão tricolor.

Dentro do clube carioca, começou em Xerém, com as categorias de base, e subiu para o time principal. Ele foi figura presente nas conquistas da Libertadores de 2023 e Recopa de 2024.