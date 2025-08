Palmeiras fecha com novo patrocinador e supera meta de receita com uniforme

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira (5) um novo patrocinador para seu uniforme: a D’Italia Panelas. A marca especializada em panelas antiaderentes estampará sua logomarca na barra traseira do calção da equipe profissional.

O acordo, firmado até julho de 2029, foi revelado um dia antes do clássico contra o Corinthians, válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque. Aliás, o contrato prevê o pagamento de R$ 4 milhões anuais, com possibilidade de atingir R$ 6 milhões mediante bônus por metas de exposição e desempenho.

Com a nova parceria, o clube agora soma R$ 148 milhões em valores fixos anuais com patrocínios no uniforme. Assim, ultrapassa a meta orçamentária estabelecida para 2025, que era de R$ 130 milhões em receitas garantidas com patrocinadores. Além disso, com bônus, a expectativa é que os números atinjam R$ 150 milhões. Este valor já vinha sendo cogitado internamente como o ideal para o ano.

Esse é o quinto patrocinador no uniforme do Verdão em 2025. Afinal, além da D’Italia Panelas, o clube já conta com a Sportingbet (patrocínio máster, exceto na base), Sil Fios e Cabos Elétricos, Fictor e Uniasselvi.

Apenas com o calção, onde já figura a marca da Uniasselvi, o Palmeiras poderá faturar R$ 14 milhões por ano.

Assim, o clube assegura o uniforme mais valioso de sua história em valores absolutos. O contrato anterior com a Crefisa e a Faculdade das Américas rendia até R$ 120 milhões anuais com bônus, sendo R$ 81 milhões em cifras fixas.

