Luiz Araújo e BH serão desfalques do Flamengo contra o Atlético

O Flamengo terá mais três desfalques para a partida contra o Atlético, nesta quarta-feira (6), pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, às 19h, na Arena MRV: os atacantes Luiz Araújo, Bruno Henrique e Michael. O Fla perdeu a ida por 1 a 0 e, portanto, precisa vencer para pelo menos forçar a disputa de pênaltis.

Os dois têm problemas físicos “leves”. Luiz Araújo apresenta um quadro de desgaste muscular. Aliás, ele sequer treinou ao longo desta semana. Bruno Henrique, por sua vez, saiu do empate com o Ceará com dores na coxa direita. O camisa 27 não foi diagnosticado com lesão, mas será baixa.

Já Michael, por mais que esteja recuperado de dores no tornozelo esquerdo e tenha treinado sem limitações ao longo da semana, será preservado do duelo contra o Atlético por opção da comissão técnica. Ele não está na melhor forma física ideal e seu último jogo pelo Flamengo foi contra o Los Angeles FC, no final de junho.

Dessa forma, o trio se junta aos volantes Pulgar e De La Cruz e ao zagueiro Danilo. Dos quatro reforços do Flamengo contratados nesta janela, apenas Carrascal não foi relacionado, por mais que já esteja inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Por outro lado, o técnico Filipe Luís celebra os retornos de Pedro e Wallace Yan, que cumpriram suspensão contra o Ceará. O atacente Cebolinha também retorna. Assim, a provável escalação do Flamengo tem Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Lino, Plata e Pedro.

