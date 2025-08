São Paulo lança terceiro uniforme inspirado em Ceni no Mundial de 2005

O São Paulo e a New Balance lançaram, nesta terça-feira (05/8), o novo terceiro uniforme da temporada, inspirado na camisa preta usada por Rogério Ceni na final do Mundial de Clubes de 2005, quando o Tricolor conquistou o tricampeonato sobre o Liverpool, no Japão.

A nova camisa completa a coleção que celebra os 20 anos do título mundial. Assim como nas campanhas das camisas titular e reserva, os ex-jogadores Mineiro, Josué e Lugano foram os modelos da ação de divulgação, em ensaio realizado no Japão.

LEIA MAIS: São Paulo embala com Crespo e tenta igualar marca da época de Ceni

O interior do escudo carrega a escrita em japonês “São Paulo FC / Tu és forte, tu és grande”, em referência ao hino. Além disso, na barra, um brasão com flores de cerejeira, típicas do Japão, junto com outros ícones especiais, dão um toque a mais nas homenagens. Para completar, as estrelas no escudo, assim como o logotipo da New Balance e dos patrocinadores, aparecem em dourado cromado.

A peça segue o padrão das outras duas em alguns detalhes. No interior da barra, o selo “Um é pouco. Dois é bom. Três, só São Paulo” destaca o feito do clube, o único do Brasil com três títulos mundiais.

Início das vendas da nova camisa do São Paulo

O uniforme será vendido apenas na versão jogador e terá os preços de R$ 499,99 (masculino), R$ 429,99 (feminino) e R$ 399,99 (juvenil).

As vendas começam nesta terça no e-commerce da New Balance e na SAO Store. Aliás, a partir de quarta (06/8), o modelo estará disponível nas lojas físicas da marca e do clube, e a partir de sexta-feira (08/8) em redes varejistas parceiras. A data de estreia oficial do novo uniforme em campo ainda não tem data definida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.