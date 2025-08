Alonso está próximo de ser o segundo estrangeiro com mais jogos no Atlético

Defensor do Atlético, Junior Alonso está prestes a alcançar uma marca inédita com a camisa alvinegra. Assim, se entrar em campo nesta quarta-feira (6), chegará a 200 partidas pelo clube. O duelo é contra o Flamengo, na Arena MRV, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Ao atingir esse número, Alonso se tornará o segundo estrangeiro a alcançar 200 jogos pelo Atlético. Até agora, apenas Cazares atingiu essa marca, com 205 partidas. Ou seja, o paraguaio ainda pode ultrapassar o meia e se tornar o jogador nascido fora do Brasil com mais atuações pelo clube.

No elenco atual, Alonso será o quinto atleta a ultrapassar as 200 partidas com a camisa do Galo. Afinal, Everson, Igor Rabello, Guilherme Arana e Hulk já fazem parte desse seleto grupo.

Estrangeiros com mais jogos pelo Atlético:

Cazares (Equador) – 205 jogos

Cincunegui (Uruguai) – 199 jogos

Junior Alonso (Paraguai) – 199 jogos

Matías Zaracho (Argentina) – 191 jogos

Benito Fantoni (Itália) – 185 jogos

Eduardo Vargas (Chile) – 167 jogos

Rómulo Otero (Venezuela) – 135 jogos

Jesús Dátolo (Argentina) – 127 jogos

Nacho Fernández (Argentina) – 109 jogos

Lucas Pratto (Argentina) – 107 jogos

Aliás, desses jogadores, Dátolo, Nacho e Zaracho deixaram o clube, mas também marcaram época e conquistaram o carinho da torcida ao levantar títulos importantes. Já Alonso, além de ser um dos grandes nomes do elenco, continua na briga por mais um troféu. Afinal, nesta quarta, enfrentará o Flamengo em busca da classificação pela volta das oitavas de final Copa do Brasil. No jogo de ida, o Atlético venceu por 1 a 0, com gol de Cuello.

