??ltimos dias de Neymar e Bruna Biancardi ficam marcados por ‘banquete’ e ‘vale night’

Neymar decidiu fechar a noite mágica, em que liderou a vitória do Santos sobre o Juventude, com gostinho de amor ao lado de Bruna Biancardi. O casal decidiu aproveitar o ‘vale night’ para curtir um momento mais a sós em um dia marcado por gols, emoção e muito afeto. Além da amada, o camisa 10 ainda se encontrou com amigos como Thiaguinho e Medina no Morumbis.

O clima de amor já pairava nos ares desde o fim de semana, quando o casal abriu as portas da mansão para um jantar especial em família. Já na segunda-feira (04), Biancardi levou Mavie ao Morumbis para acompanhar mais um jogo do papai de perto. A influencer, aliás, tem aproveitado para curtir o máximo de jogos possíveis do atacante em São Paulo.

Ainda no pré-jogo, o camisa 10 se aproximou da arquibancada e deu um beijo carinhoso na filha. O gesto, inclusive, já havia repercutido nas redes sociais antes mesmo da publicação ao lado de Biancardi no fim da noite.

Almoço em família vira banquete

Um dia antes de desfilar seu bom futebol em campo, o craque convocou a família para um almoço na mansão do casal. Acontece que a ‘simples’ refeição virou um banquete e chamou atenção de internautas pelas opções e quantidade de comida servida no evento. O menu contava com camarões empanados, arroz de brócolis, panquecas, batata assada, salada tropical, frango grelhado, legumes salteados, feijão e farofa.

O ambiente acolhedor e a presença de pessoas próximas contribuíram para um momento de tranquilidade e união familiar. Apesar de compartilhada com naturalidade nas redes sociais, a produção do evento chamou atenção e se tornou um dos assuntos mais comentados no X durante a tarde do último domingo (03).

Noite mágica para Neymar

Biancardi acompanhou a exibição do noivo de um dos camarotes do Morumbis ao lado da filha mais velha, Mavie. A criança surgiu com o habitual look de estádio, com camisa do Santos em homenagem ao papai. Ela, aliás, nunca passa despercebida pelas câmeras — seja pela simpatia ou semelhança com o atacante.

O camisa 10 anotou o primeiro e último gol santista da noite, mas também teve participação direta no segundo. Ou seja, contribuiu com os três tentos da equipe no triunfo que culminou na saída do clube da zona do rebaixamento. A vitória levou o Peixe à 15ª colocação na tabela, com 18 pontos — três de vantagem para o Vasco.

A performance também atraiu atenção de nomes como Luis Suárez, do Inter Miami. O ex-companheiro de Barcelona, publicou vídeo da comemoração do camisa 10 em suas redes sociais e escreveu: “Grande hermanito”. Já Thiaguinho, Gabriel Medina e Bruninho estiveram no estádio para acompanhar justamente o atacante.

“Vamos Neymar”, escreveu Thiaguinho, declaradamente corintiano, em suas redes sociais.

