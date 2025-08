Grêmio divulga que João Lucas será novamente baixa por lesão muscular

O Grêmio anunciou, nesta terça-feira (05), que o lateral-direito João Lucas voltará a ser baixa no time. O clube emitiu nota e informou que o jogador sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Contudo, o Imortal não indicou um prazo para retorno do atleta aos gramados.

Apesar disso, a expectativa é de que João Lucas tenha condições de voltar a atuar em um mês. O lateral-direito sentiu o problema muscular durante a reta final do primeiro tempo da derrota para o Fluminense, no último sábado (02/08). Inclusive, ocorreu no jogo em que ele retornou de outra lesão muscular.

Por conta dessa contusão anterior, o defensor ficou sem entrar em campo por dois meses em recuperação. Após o intervalo no revés para o adversário carioca, o volante Camilo passou a atuar na posição. Inclusive, utilizar jogadores que não são originalmente laterais é uma situação que vem sendo recorrente no ano. Anteriormente, o comandante estava usando o zagueiro Gustavo Martins no lado direito. Entretanto, o jogador não está disponível por uma lesão muscular de segundo grau também na coxa direita.

Crise na lateral direita

A escassez de opções na lateral direita é uma situação que acompanha o Grêmio desde o primeiro semestre do ano. Inclusive, o dono da posição, João Pedro, segue sem condições de entrar em campo. Ele continua a recuperação de uma cirurgia para corrigir uma fratura na tíbia da perna esquerda. Assim, o período para voltar a ser uma opção é somente no fim de agosto.

Igor Serrote seria a solução para Mano Menezes, mas recentemente o Tricolor Gaúcho anunciou a venda do jogador para o futebol árabe. No caso, o Imortal aceitou uma investida do Al-Jazira de 5,5 milhões de dólares (acima de R$ 30 milhões na cotação atual).

Grêmio sondou o mercado para corrigir escassez na posição

Portanto, neste cenário, o Imortal decidiu refazer uma reavaliação pela carência de alternativas no elenco para a lateral direita. Com isso, passou a considerar a contratação de um reforço para a posição e iniciou tratativas com Mayke, que estava no Palmeiras.

No entanto, a proposta do Santos agradou mais ao jogador pelo tempo maior de vínculo. O Grêmio retorna a campo para enfrentar o Sport pela 19ª rodada do Brasileirão, às 20h30, na Arena, no próximo domingo (10).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.