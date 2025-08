Botafogo afirma que emprestou mais de R$ 770 milhões ao Lyon

O Botafogo afirmou, em carta enviada ao Lyon no dia 18 de julho, que emprestou 122 milhões de euros (R$ 771 milhões nas cotações dos dias de cada transação) para o clube francês desde 2023. O documento, vale lembrar, é assinado por Thairo Arruda, CEO do Alvinegro. Os dois times, inclusive, eram propriedade do bilionário americano John Textor até o final de junho, quando ele deixou o Lyon.

O Glorioso afirma que emprestou dinheiro para que o ” ex co-irmão” francês tivesse fluxo de caixa. O Botafogo, por outro lado, também tem suas dívidas com o Lyon, mas garante que a maior é a do OL. Esta, inclusive, é mais uma polêmica envolvendo as duas equipes, afinal, o Bota cobrou R$ 410 milhões por venda de jogadores. Os dois times, portanto, devem ir à Justiça.

Caso Almada

No último mês de janeiro, o Botafogo acertou a transferência de Almada para o Lyon. Inicialmente, ele foi por empréstimo, mas o time francês tinha se comprometido a comprá-lo nesta janela de transferências por 27 milhões de euros. No entanto, o OL sofreu um transfer ban e ficou impedido de registrar novos jogadores. Assim, o Bota vendeu o atleta ao Atlético de Madrid por 23 milhões de euros.

Alheio a isso tudo, o elenco do Botafogo foca na partida contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (6), às 19h, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, em Bragança Paulista. O Glorioso venceu a partida de ida por 2 a 0, com gols de Montoro e Barboza.

