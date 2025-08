Santos recebe pagamento do Botafogo e encerra pendência por John e Jair

O Santos recebeu o valor referente às transferências do goleiro John e do zagueiro Jair e deu como encerrada a disputa financeira com o Botafogo. Após acordo verbal na semana passada, a diretoria do clube carioca efetuou o pagamento de 300 mil dólares (cerca de R$ 1,65 milhão), quitando a dívida junto ao Alvinegro Praiano.

Embora o valor seja inferior à cobrança inicial de aproximadamente R$ 14 milhões, as partes costuraram um acordo envolvendo o Atlético-MG, que permitiu compensações cruzadas entre os clubes e solucionou todos os débitos.

Na equação final, o Botafogo pagou os 300 mil dólares ao Santos, o que aconteceu nas últimas horas. O acerto contemplou também outras transações. O Atlético-MG devia ao Botafogo pela negociação do atacante Júnior Santos, enquanto o clube mineiro também era credor do Santos pela compra do meio-campista Patrick.

O Santos monitorava com atenção o mercado, já que tanto Jair quanto John chamaram atenção de clubes da Premier League. O zagueiro acabou sendo vendido ao Nottingham Forest, enquanto o goleiro recebeu uma proposta do West Ham.

Com a possibilidade de ganhos para o Botafogo por essas transferências, o Santos acelerou as tratativas para garantir que suas pendências fossem resolvidas. O envolvimento do Atlético-MG facilitou o acordo triplo, que agora está sendo dado como encerrado por todas as partes.

